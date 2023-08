Assassinos de homem encontrado morto em casa abandonada são indiciados

Os acusados de espancar e deixar Alex Biadaszkiewcz, de 42 anos, para morrer em uma casa abandonada na rua Marambaia, na região do bairro Coophavilla II, em Campo Grande, foram indiciados pela Polícia Civil quarta-feira (2). Seu corpo foi encontrado no começo da noite de quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022, em avançado estado de decomposição.

Identificados como Adryan Junior Balbino, de 18 anos, e Marcos Venícius Moreira Molina, também de 18 anos, os autores teriam espancado a vítima por conta de uma dívida de drogas que ele tinha com os jovens. Adryan foi assassinado com um tiro na cabeça durante uma possível briga por mulher em frente a uma conveniência localizada na Avenida Manoel da Costa Lima, região do bairro Guanandi, na madrugada do dia 16 de julho deste ano.

Durante as investigações, as equipes policiais da 6ª Delegacia de Polícia Civil, obtiveram sucesso na localização dos autores, que acabaram confessando a autoria do crime. Diante das evidências e do relato detalhado dos suspeitos, os mesmos foram formalmente indiciados pelos crimes de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

O caso - Conforme informações colhidas no local pelo JD1 Notícias no local em que o corpo foi encontrado, Alex foi localizado devido ao mau cheiro que exalava e passou a incomodar os vizinhos, que ao chegaram perto, notaram a morte do homem, que na época não tinha sua identidade conhecida.

A reportagem soube que a vítima foi espancada há alguns dias por um grupo de pessoas e vizinhos ajudaram o homem para que ele pudesse se recuperar, dando água para ele tomar banho e fazer outras necessidades.



