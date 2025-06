Assassinos de Moraci são presos quatro meses após execução nas Moreninhas

A DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa) prendeu nesta quarta-feira (11), três indivíduos apontados como responsáveis pelo assassinato de Moraci Pereira Brandão, de 48 anos, no dia 11 de fevereiro deste ano, na região das Moreninhas, em Campo Grande.

Os três indivíduos, que não tiveram as identificações reveladas, foram presos em Ribas do Rio Pardo - a 98 quilômetros, na posse de um veículo de luxo, uma Mercedes.

Durante a investigação, a polícia descobriu que além dos três indivíduos, haviam mais duas pessoas por trás que deram apoio tanto na fuga, após o carro ser incendiado, e acompanhando o dia-a-dia da vítima.

A motivação para o crime se tratava de um desentendimento entre a vítima e lideranças de uma organização criminosa. Isso teria ocorrido enquanto Moraci estava cumprindo pena por tráfico de drogas.

No dia do assassinato, Brandão foi seguido por um Volkswagen Gol, de cor branca, onde os três indivíduos aproveitaram que a vítima estava entrando na casa para descer do veículo e efetuar diversos disparos de arma de fogo.

No dia 12 de fevereiro, dia seguinte a execução, a DHPP e a Polícia Militar apreenderam as armas de fogo utilizadas no homicídio, as quais se encontravam enterradas, dentro de um cano de PVC, em um imóvel desocupado localizado no bairro Jardim das Cerejeiras.

As investigações continuam visando prender aqueles que participaram diretamente da execução do delito e, igualmente, dos mandantes.

