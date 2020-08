Assassinos de policial civil dividiram mesma cela em 2017

Os dois assassinos do policial civil, Joel Benites da Silva, de 53 anos, cumpriram pena juntos em 2017 no Presídio de Trânsito de Campo Grande (no Ptran). Em depoimento Matheus Fernandes Araújo, de 21 anos, informou que, pouco antes dos comparsas cometerem o crime, ele reencontrou Carlos Batista Lima, de 28 anos em uma conveniência.

Ainda conforme Matheus, ele confessou que tinha ido até a casa de um amigo na tarde de quinta (20), onde bebeu e fumou maconha, sendo que deixou o local e foi até uma conveniência, na região do Coophavila para comprar cigarros e acabou encontrando com Carlos, conhecido como ‘macaco”.

No local, “macaco” mostrou a ele uma arma e o convidou para fazer assaltos a pedestres ou motoristas para roubar carros. Os dois, então, saíram do local e foram procurar vítimas, momento em que se depararam com Joel descendo do carro. Eles anunciaram o assalto, mas o policial acabou revidando e atirando contra os bandidos acertando Carlos.

Como não conseguiram roubar o carro de Joel, os dois fugiram, mas logo em seguida acabaram presos pela polícia. Carlos foi levado para a Santa Casa e está internado sob escolta. Já Matheus confessou ter participado do crime, mas afirmou que quem atirou foi “macaco”.

Segundo a Polícia Civil, os dois já têm passagens. Matheus já foi indiciado por tráfico associação, receptação culposa e violência doméstica. Já Carlos por roubo qualificado, sequestro, roubo majorado, evasão de local de custódia, furto qualificado e injúria.

