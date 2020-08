Assassinos de policial têm ficha extensa e responderão por latrocínio

Os autores que mataram o policial civil Joel Benites da Silva,de 53 anos, baleado em uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (20), no bairro Leblon em Campo Grande, foram presos pela Polícia Militar minutos depois do crime. Eles tem um extensa ficha criminal e a princípio vão responder por latrocínio.

Segundo a Polícia Civil, Carlos Batista Lima, de 28 anos, comete crimes desde os 16 anos, ele já foi detido por furto, roubo porte ilegal de arma, resistência entre outros crimes. Já como adulto em 2019 ele foi preso suspeito de homicídio simples, roubo qualificado, sequestro, roubo majorado, evasão de local de custódia, furto qualificado e injúria.

Já o comparsa Matheus Fernandes Araújo, de 21 anos, com uma ficha criminal menor, já foi preso por tráfico de drogas, corrupção de menores, via de fato, violência doméstica.

Joel Benites tinha 53 anos e estava lotado no Grupo de Operações e Investigação – GOI. Ele integrava os quadros da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul há 30 anos.

O Caso será investigado pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) e a princípio os autores do crime, vão responder por latrocínio (roubo seguido ou precedido de morte). A pena varia entre 20 e 30 anos de reclusão.

