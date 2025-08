Assessor parlamentar morre atropelado na faixa de pedestre em Campo Grande

O assessor parlamentar Luiz Torchetti Neto, de 35 anos, morreu na madrugada deste domingo (3), após ser atropelado por um veículo de passeio enquanto estava na faixa de pedestre, na Avenida Ernesto Geisel, no cruzamento com a rua Bom Sucesso, na região central de Campo Grande.

A vítima estava acompanhada do amigo, identificado como Murilo Henrique Fretes Paulon, de 28 anos, socorrido em estado grave por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado para a Santa Casa.

O condutor, de 18 anos, passou por teste de bafômetro, mas o resultado deu negativo. Segundo uma testemunha, os dois pedestres atravessaram correndo a via quando o sinal estava verde para o tráfego de carros.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local dos fatos para apurar as circunstâncias do caso e realizar os trabalhos de praxe.

A informação que a reportagem apurou também é que as duas vítimas estavam retornando de um evento musical que aconteceu na cidade - o Tardezinha, protagonizado pelo cantor Thiaguinho. O show aconteceu no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Ainda conforme apurado, Torchetti atuava como assessor parlamentar do deputado estadual Roberto Hashioka.

