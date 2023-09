Assessora de deputado estadual é alvo da PF em Campo Grande

Logo nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (5) a Polícia Federal deflagrou mais uma fase da Operação Lesa Pátria, cumprindo dois mandados de busca e apreensão em Mato Grosso do Sul. Um dos alvos foi a casa da assessora do deputado estadual Rafael Tavares (PRTB), em Campo Grande.

A ação da PF visa identificar pessoas que financiaram e incentivaram os atentados do dia 8 de janeiro, em Brasília. Ao todo, o Supremo Tribunal Federal expediu 53 mandados para serem cumpridos em Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Ceará e Minas Gerais.

Além do cumprimento dos mandados, foi determinado a ‘prisão’ de bens, ativos e valores dos investigados. Apura-se que os valores dos danos causados ao patrimônio público possam chegar à cifra de R$ 40 milhões, quando o Palácio do Planalto foi invadido.

O que diz o deputado – por meio das redes sociais, Rafael Tavares alegou estar sendo perseguido após mais uma fase da operação ser deflagrada.

“URGENTE: o PT mandou a Polícia Federal fazer busca apreensão na casa da minha assessora. É óbvio que o objetivo dessa operação é chegar até mim. Perseguição política na democracia relativa do PT”, diz a publicação.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também