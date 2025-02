Associação das Funerárias emite nota após pax ser usada por funcionário para tráfico de drogas

Por meio de nota, a AFIMS (Associação das Funerárias do Interior de Mato Grosso do Sul), esclareceu que a Real Pax Santa Rita demitiu o funcionário que usou o carro fúnebre para transportar drogas de Campo Grande para Costa Rica.

“Reforçamos que tal conduta é inadmissível e não condiz com os valores e a seriedade das empresas do setor funerário, que trabalham diariamente com respeito, ética e compromisso. Confiamos na Justiça e nas forças de segurança para a devida apuração dos fatos e punição dos responsáveis, reafirmando que atos individuais não podem mandar a confiança de um setor que desempenha um papel essencial para a sociedade”.

Saiba Mais Polícia Traficantes usam carro funerário para transportar drogas da Capital para Costa Rica

Veja na íntegra:

O caso – Dois homens, de 31 e 39 anos, foram presos por tráfico de drogas durante a Operação Catafalco, deflagrada pela Polícia Militar e Polícia Civil durante a madrugada desta quinta-feira (5), em Costa Rica. Eles transportavam o entorpecente em um carro funerário.

Conforme as informações policiais, as investigações tiveram início a partir de uma denúncia anônima onde um homem estaria usando o carro de uma funerária para transportar drogas de Campo Grande para a cidade de Costa Rica. Diante da situação, o caso passou a ser apurado pela Polícia Civil.

Durante a madrugada, os policiais, em ação conjunta, realizaram a abordagem ao veículo funerário, que transportava dois corpos de Campo Grande para Costa Rica. Ao fazer vistoria no carro, os policiais encontraram uma grande quantidade de drogas de diversos tipos escondida.

Em continuidade às diligências, os investigadores e os militares conseguiram efetuar a prisão em flagrante do destinatário, que, além de estar aguardando a entrega da droga transportada no carro da funerária, também guardava uma quantidade significativa de entorpecentes em sua residência.

Ao todo, foram apreendidos 1,016kg de pasta base, 712g de maconha, 9,2g de cocaína, uma moto, três celulares e o valor de R$ 1.170,00.

Reportar Erro

Saiba Mais Polícia Traficantes usam carro funerário para transportar drogas da Capital para Costa Rica

Deixe seu Comentário

Leia Também