Ataque a tiros deixa homem em estado grave no Parque Novos Estados

No final da noite desta terça-feira (8), um homem, de 44 anos, sofreu uma tentativa de homicídio ao ser atingido por três tiros e ser socorrido em estado grave na região do Parque Novos Estados, em Campo Grande. O suspeito, a princípio um jovem, de 24 anos, fugiu do local e ainda não foi localizado.

Segundo informações do boletim de ocorrência, uma testemunha teria relatado que ouviu pelo menos cinco disparos e escutou um pedido de ajuda, onde decidiu sair de sua residência e verificar o que havia acontecido, encontrando a vítima ferida e sangrando.

Ainda para os policiais, a testemunha disse que viu o suspeito fugindo em destino ignorado após efetuar os disparos. O morador afirmou que prestou socorro para o homem e o deixou para atendimento no CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia.

A Polícia Militar esteve na unidade de saúde e conversou com a médica que atendeu a vítima, onde ela explicou que o homem tinha três perfurações, sendo uma na cabeça, uma na perna direita e outra no abdômen e seu estado era considerado grave.

O local dos fatos ficou preservado, onde estiveram o GOI (Grupo de Operações e Investigações), Polícia Civil e Polícia Científica.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de plantão.

