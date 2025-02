Ataque armado deixa 10 mortos em escola na Suécia

Um ataque a tiros a uma escola na cidade de Örebro, a 200 km de Estocolmo, capital da Suécia, terminou com 10 mortos, entre elas o atirador, nesta terça-feira (4). As informações são do g1.

A polícia sueca confirmou o número de mortes, mas não revelou a identidade nem a idade do atirador.

O chefe de polícia de Örebro, Roberto Eid Forest, disse durante uma entrevista coletiva no meio da tarde, após o fim da operação policial, que não acredita que a motivação do tiroteio tenha sido terrorista.

"Sabemos que cerca de 10 pessoas foram mortas aqui hoje. A razão pela qual não podemos ser mais exatos atualmente é que a extensão do incidente é muito grande. Temos uma grande cena de crime, temos que completar as buscas que estamos conduzindo na escola. Há uma série de passos investigativos que estamos tomando: um perfil do atirador, entrevistas com testemunhas. [...] Obviamente, é uma quantidade significativa de trabalho", comentou o policial.

Segundo a imprensa local, o responsável do ataque tinha 35 anos e não tinha antecedentes criminais, além de ter licença para porte de armas. Os investigadores acreditam que ele agiu sozinho.

Ambulâncias, serviços de resgate e polícia foram ao local depois que um alarme ser acionado por volta das 12h33 do horário local (7h33 no horário de Mato Grosso do Sul). De acordo com o jornal sueco “Expressen”, as pessoas começaram a serem evacuadas pouco mais de duas horas depois do começo da operação.

O primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, lamentou o ataque. “É um dia muito doloroso para toda a Suécia. Meus pensamentos também estão com todos aqueles cujo dia escolar normal foi substituído pelo terror. Ficar trancado em uma sala de aula temendo pela própria vida é um pesadelo que ninguém deveria ter que enfrentar”, comentou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também