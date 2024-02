Ataque de abelhas mata cachorro e deixa outros dois feridos em Corumbá

Após serem atacados por um enxame de abelhas na tarde de sexta-feira (16), um cachorro morreu e outros dois ficaram feridos no bairro Cervejaria, em Corumbá.

De acordo com o boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros foi acionados após os cães serem atacados. No local, a equipe não conseguiu identificar de onde os insetos apareceram e encontraram um dos animais já sem vida.

Os outro dois foram resgatados e receberam atendimento veterinário.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os animais foram atingidos por mais de 100 ferroadas.

