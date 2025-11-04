Menu
Polícia

Ataque de pitbulls deixa dois feridos no Nova Lima

O tutor dos animais foi levado para delegacia

04 novembro 2025 - 13h43Brenda Assis     atualizado em 04/11/2025 às 13h44
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta terça-feira (4) após serem atacadas por três cães da raça Pitbull que escaparam de uma residência na Rua Zulmira Borba, no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, o primeiro a ser atacado foi um homem de 26 anos, que caminhava pela rua com seu cachorro quando os três animais forçaram um portão sem cadeado e avançaram sobre ele. Ao tentar proteger seu próprio animal, ele sofreu escoriações no braço esquerdo.

Durante a confusão, uma mulher, também de 26 anos, que passava de motocicleta pelo local, parou para ajudar, mas acabou mordida no antebraço esquerdo, ficando com hematomas e marcas de mordida.

O Corpo de Bombeiros, prestou atendimento preliminar às vítimas. A mulher foi encaminhada por meios próprios até a UPA Nova Bahia para atendimento médico.

Os policiais militares conseguiram identificar a casa de onde os cães haviam fugido, situada na mesma rua. O responsável pelos animais, um homem de 22 anos, assumiu a guarda dos cães e foi conduzido à delegacia. Os animais ficaram sob os cuidados de outra pessoa.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como omissão de cautela na guarda de animais e lesão corporal culposa, e segue sob investigação.

