Até quando? Trabalhadores são resgatados de escravidão em lavoura em Nova Andradina

Quatro homens e dois adolescentes, todos paraguaios, foram resgatados de uma situação análoga à escravidão, nesta terça-feira, dia 11, enquanto estavam trabalhando em uma lavoura de mandioca, na região do Assentamento Casa Verde, em Nova Andradina - a 298 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Militar fez o resgate dos trabalhadores, após os dois adolescentes conseguirem deixar o local e realizarem a denúncia.

Segundo detalhes do site Jornal da Nova, assim que os policiais chegaram na lavoura, identificaram que o espaço era arrendado e também notaram que um homem atuava como 'gato', termo usado para aliciador responsável por recrutar trabalhadores.

Os militares também encontraram alguns trabalhadores realizando atividades manuais de corte e limpeza de plantação, usando facões e outras ferramentas, mas sem EPIs (Equipamentos de Proteção Individual).

Outro ponto descoberto é que nenhum dos trabalhadores possuía registro em carteira de trabalho ou vínculo formal de emprego, onde recebiam valores abaixo dos pagos a brasileiros da mesma função.

A situação também era controlada no local, pois o transporte até a lavoura ou de volta para o alojamento, só acontecia no começo da manhã e no fim do dia, restringindo a liberdade de locomoção dos trabalhadores.

No alojamento, as instalações eram improvisadas, ausência de ventilação, falta de banheiro e saneamento básico, inexistência de água potável e acúmulo de sujeira. As necessidades fisiológicas eram feitas em buracos abertos no mato, e os colchões estavam dispostos diretamente no chão.

O MPT-MS (Ministério Público do Trabalho) foi acionado e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal.

