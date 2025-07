Atenção! Bandidos estão usando nome da senadora Soraya Thronicke para aplicar golpes

Bandidos estão usando o nome da senadora de Mato Grosso do Sul, Soraya Thronicke, para aplicar golpes. As mensagens foram encaminhadas do número (67) 9695-2704.

No print, repassado a imprensa pela assessoria da senadora, é possível ver que os criminosos mandaram mensagem para a mãe da Soraya dizendo: ‘Mãe, tá em casa?’, após encaminhar uma figurinha desejando ‘boa tarde’.

“Não repasse qualquer tipo de informação, contato ou dinheiro”, disse a assessoria da senadora.

Não chegou a ser informado se alguém chegou a cair no golpe. O caso deve ser denunciado as autoridades competentes.

