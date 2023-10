Atenção pescadores: Piracema começa dia 5 de novembro em MS

Com a proximidade do início da piracema, período de reprodução dos peixes caracterizada pela grande migração contra a correnteza rio acima, a PMA (Polícia Militar Ambiental) emitiu uma orientação aos pescadores profissionais e amadores, avisando que a piracema começa no dia 05 de novembro

Neste período, que vai até 28 de fevereiro, a captura e o transporte de peixes nativos e exóticos estará proibida em todos os rios do território do estado.

Outra orientação importante aos pescadores profissionais e comerciantes é sobre a Declaração de Estoque de Pescado que deverá ser feita até o dia 07 de novembro. Quem descumprir os prazos estabelecidos estará incorrendo em crime e infração ambiental.

Vale salientar que o período também conhecido como defeso, em que a pesca fica paralisada é de suma importância para a preservação das espécies, tendo em vista o momento de reprodução e a possibilidade de perpetuação das espécies.

