Atentado a tiros em conveniência deixa homem em estado grave em Ponta Porã

Homem, de 36 anos, identificado como Elivandro Matos de Lima, foi alvo de um atentado a tiros no final da tarde desta segunda-feira, dia 10, em frente a uma conveniência, no Jardim Marambaia, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Outra pessoa que estava com ele, um rapaz, de 26 anos, também ficou ferido na ação criminosa. Elivandro está em estado grave e a família pede doações de sangue.

Segundo informações do Ponta Porã News, as duas vítimas estavam tomando cerveja no estabelecimento, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e um deles passou a atirar com uma pistola.

Elivandro foi atingido e caiu no local, sendo arrastado para o fundo do estabelecimento por um familiar. Neste momento, os pistoleiros passaram a efetuar mais disparos, no entanto, atingiram o comércio e não as vítimas.

Os suspeitos fugiram do local na sequência e a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional. Já a segunda vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada até uma unidade hospitalar.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e recolheram várias cápsulas de pistola 9 milímetros. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio.

