Polícia

Atentado a tiros em conveniência deixa homem em estado grave em Ponta Porã

Vítima já teria sido alvo de outro atentado no passado. Família pede doações de sangue em razão do quadro de saúde

11 novembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Local onde aconteceu o atentadoLocal onde aconteceu o atentado   (Ponta Porã News)

Homem, de 36 anos, identificado como Elivandro Matos de Lima, foi alvo de um atentado a tiros no final da tarde desta segunda-feira, dia 10, em frente a uma conveniência, no Jardim Marambaia, em Ponta Porã - a 313 quilômetros de Campo Grande.

Outra pessoa que estava com ele, um rapaz, de 26 anos, também ficou ferido na ação criminosa. Elivandro está em estado grave e a família pede doações de sangue.

Segundo informações do Ponta Porã News, as duas vítimas estavam tomando cerveja no estabelecimento, quando dois homens em uma motocicleta chegaram e um deles passou a atirar com uma pistola.

Elivandro foi atingido e caiu no local, sendo arrastado para o fundo do estabelecimento por um familiar. Neste momento, os pistoleiros passaram a efetuar mais disparos, no entanto, atingiram o comércio e não as vítimas.

Os suspeitos fugiram do local na sequência e a vítima foi encaminhada para o Hospital Regional. Já a segunda vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada até uma unidade hospitalar.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e recolheram várias cápsulas de pistola 9 milímetros. O caso foi registrado como disparo de arma de fogo e tentativa de homicídio.

