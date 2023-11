Atirador acerta 9 tiros, mas rapaz sobrevive a tentativa de assassinato no Santa Emília

Um jovem, de 23 anos, foi baleado 9 vezes durante uma tentativa de homicídio na noite de domingo (12), na Rua Boanerges Lopes, no Jardim Santa Emília. Ele foi socorrido pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para uma unidade hospitalar.

Conforme o boletim de ocorrência, várias ligações acionaram as equipes da Polícia Militar, informando sobre o tiroteio na rua. Em outras, testemunhas falavam que havia uma vítima dos disparos escondida dentro de uma residência, localizada na Rua Candomblé.

Ao chegar na Rua Boanerges Lopes, os militares encontraram uma Saveiro com marcas de sangue e no chão quatro cápsulas de revólver calibre .38. Para os policiais, testemunhas disseram que dois homens chegaram em uma moto, quando um deles desceu e com o capacete na mão começou a efetuar disparos contra a vítima.

O rapaz foi atingido por seis tiros no braço esquerdo, dois no tórax e um nas costas. Ele foi atendido e socorrido pelo SAMU, sendo levado para a Santa Casa de Campo Grande.

A esposa da vítima contou para as equipes que os dois estavam bebendo em um bar da região, quando brigaram e ela pediu para a deixasse na casa de sua mãe. Depois disso, o jovem saiu para ir tomar tereré com amigos no local onde o tiroteio aconteceu. Apesar disso, a mulher não soube dizer se o companheiro tinha desavenças com alguém ou a motivação do crime.

Além da Polícia Militar e do SAMU, equipes do Batalhão de Choque, da Polícia Civil e da Perícia Técnica estiveram no local para apurar e fazer os levantamentos iniciais sobre a tentativa de assassinato.

