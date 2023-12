Atirador emparelhou moto com carro e atirou em rapaz em morte na Vila Bandeirantes

Saiba Mais Polícia JD1TV: Homem é assassinado a tiros dentro de carro na Vila Bandeirantes

Foi identificado como Hugo Henrique Beltrão Santana, de 22 anos, o rapaz morto em um veículo Hyundai HB20, na Vila Bandeirantes, na madrugada deste domingo (31). Ele foi atingido por disparos feitos por um motociclista que emparelhou com o carro da vítima ainda na Avenida Bandeirantes.

Mesmo ferido, Hugo conseguiu conduzir o veículo até a rua Ciríaco Maymone, quando as amigas que estavam em sua companhia, conseguiram parar o automóvel e pedir ajuda para populares e ligar para a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Segundo informações do boletim de ocorrência, o Batalhão de Choque foi a primeira equipe ao chegar no local e conversou com as garotas que estavam no veículo. Foram encontradas algumas cápsulas pelo local, que potencialmente estariam dentro do carro após a vítima ser atingida pelos disparos.

Uma das garotas que estava no veículo ficou ferida com um disparo no tornozelo e foi socorrida para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Leblon.

Conforme já noticiado pelo JD1 Notícias anteriormente, as testemunhas gritavam a todo momento pedindo ajuda e não acreditando na cena que haviam presenciado. Uma das garotas ainda diz para o policial "moço, pelo amor de Deus", pedindo para que tentasse reverter o quadro de saúde de Hugo.

A situação de desespero das amigas é registrada por câmera de segurança que marcam 00h37. Cerca de 20 minutos depois, nota-se que chega a primeira viatura do Batalhão de Choque.

Dez minutos depois, as filmagens também registram que pelo local, Corpo de Bombeiros e Samu estiveram presentes no local na tentativa de salvar a vítima, mas sem sucesso.

Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local dos fatos.

