Atirador 'pediu' para jovem sair com a filha antes de matar homem em restaurante

Antes de matar Ridan Nunes Machado, 43 anos, o atirador teria pedido para que a esposa dele, de apenas 18 anos, que estava com a filha no colo, se afastar. O assassinato aconteceu em um restaurante da cidade de Chapadão do Sul -cidade distante 335 km da Capital, durante o horário de almoço desta quarta-feira (17).

A jovem contou ao site Jovem Sul News, que estava almoçando com o marido no estabelecimento localizado na Rua Periquitos, esquina com a Rua Pombas, no Bairro Esplanada IV, quando o autor chegou em uma moto usando roupa camuflada, capacete preto e o rosto quase todo encoberto.

Ao apontar a espingarda calibre 12 para a cabeça de Ridan, o atirador mandou que a jovem saísse do local, levando a filha. Com medo, ela teria ido se esconder no banheiro do restaurante, onde ficou trancada.

Logo após isso, o homem efetuou dois disparos, fugindo na sequência. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local a vítima já estava sem vida.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da Perícia Cientifica chegaram a ir até o estabelecimento para fazer as apurações iniciais sobre o caso, que segue sendo investigado.

