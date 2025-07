Atirador que matou homem à luz do dia no Los Angeles é preso em casa do Noroeste

O atirador que matou Jefferson Fiori no dia 10 de junho, no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, foi preso no início da tarde de hoje (8) em uma casa localizada no Jardim Noroeste.

Conforme as informações policiais, o homem tem antecedentes pela prática de roubo e tráfico de drogas. Ao ser questionado, ele confessou ter matado Jefferson após ser ameaçado pela vítima.

Quando perguntando sobre o mandante do crime, o suspeito disse que agiu sozinho e que, inclusive, a arma do crime seria de um familiar, já morto.

O caso – No dia 10 de junho deste ano Jeferson Fiori da Silva Ferrari foi morto na via pública, no Jardim Los Angeles, quando um indivíduo que transitava em uma motocicleta se aproximou e efetuou vários disparos de arma de fogo contra a vítima, que foi a óbito no local.

As investigações realizadas pela DHPP convergiram à identificação do mandante e do executor do crime. Na última quinta-feira (3) foi deflagrada uma operação visando efetuar o encarceramento dos dois indivíduos. O mandante foi preso no imóvel onde residia no Jardim Los Angeles, ocasião em que foi autuado por tráfico de drogas. Já o executor, estava foragido desde então.

As investigações continuam para completa elucidação referente à morte de Jefferson Fiori, bem como outros homicídios praticados pela dupla.

