Atiradores disparam mais de 60 vezes e matam rapaz de 27 anos no Rouxinóis

João Paulo Maldonado Osório, de 27 anos, foi brutalmente assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (28) em frente a uma conveniência no bairro Recanto dos Rouxinóis, em Campo Grande. Dois atiradores dispararam mais de 60 tiros contra a vítima.

Uma testemunha que estava na companhia do rapaz presenciou o momento em que a dupla de atiradores chegou ao local em uma motocicleta e cometeram o crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o rapaz assim que foi atingido não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local, sem ter a chance de ser socorrido.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram pelo local e recolheram pelo menos 53 cápsulas de calibre 9 milímetros e outras 10 cápsulas de .40, totalizando 63 projéteis apreendidos na cena do crime.

Também foi apreendido um Volkswagen T-Cross que estaria com a vítima, pois havia informações de duplicidade do veículo.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por meio de emboscada que dificultou a defesa do ofendido e homicídio doloso praticado por duas ou mais pessoas na delegacia de plantão.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também