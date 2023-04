Atiradores dispararam quase 60 vezes contra jovem no Aero Rancho

Iago de Oliveira Amorim, de 18 anos, foi executado com pelo menos 45 disparos dos quase 60 que foram realizados pela dupla de atiradores, em uma motocicleta, e passaram atirando contra a vítima, que estava na frente de sua residência com a esposa e amigos na rua Independente, no Aero Rancho, em Campo Grande.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, no local foram encontradas várias cápsulas de pistola 9 milímetros. Logo após cometerem o homicídio, a dupla fugiu em destino ignorado e as diligências da polícia tentam localizar os suspeitos.

Pessoas ouvidas pela reportagem explicaram que uma das hipóteses da cena do crime é que Iago tenha sido atingido por um primeiro disparo, caindo no chão e depois, o pistoleiro desceu da motocicleta e disparou diversas vezes nas costas dele.

"Descarregaram nele como se tivessem de fuzil. Uma rajada atrás da outra", disse uma fonte, que terá sua identidade preservada.

Ainda conforme apurado, Iago tinha diversas passagens pela polícia enquanto era menor de idade, sendo a maioria tráfico de drogas, receptação e porte de drogas.

A companheira de Iago precisou ser amparada por amigos e familiares devido ao estado de choque que se encontrava no momento. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado para socorrer a vítima, mas quando chegaram, notaram que o jovem já não apresentava sinais de vida.

Polícia Militar, Polícia Civil, Perícia Científica e GOI (Grupo de Operações e Investigações) estiveram pelo local trabalhando para conseguir mais informações a respeito do caso.

