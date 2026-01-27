Atletas adolescentes de Jardim são encontrados bebendo em alojamento irregular na Capital

Adolescentes foram encontrados em situação de abandono e consumo de bebida alcoólica durante uma ação conjunta da Polícia Militar, Conselho Tutelar e Guarda Civil Municipal na noite de domingo (26), no bairro Jardim Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 22h48 para dar apoio a uma conselheira tutelar que apurava denúncia de adolescentes em situação de vulnerabilidade em uma residência na Rua Adélia Urbâno. No local, conselheiros tutelares e guardas municipais relataram que também haviam recebido informações de que jovens vindos de Jardim, no interior do estado, estavam hospedados no imóvel para participar de um campeonato de futebol na Capital.

Ainda conforme a denúncia, os adolescentes estariam submetidos a condições inadequadas, com locais improvisados para dormir e falta de alimentação suficiente. Durante a abordagem, as equipes encontraram adolescentes e adultos reunidos na casa, consumindo bebidas alcoólicas.

Os responsáveis identificados no local foram um pai de adolescente e dois integrantes da comissão técnica da equipe esportiva, sendo que um deles também era pai de um dos jovens. Durante a vistoria, os policiais constataram colchões espalhados pelo chão da área externa da residência, forte odor de fezes de cachorro e quantidade insuficiente de alimentos na geladeira para o número de pessoas presentes.

Diante da situação, equipes de comando da Polícia Militar foram acionadas e com o apoio do Conselho Tutelar os adolescentes e os três adultos foram encaminhados à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Na unidade policial, com autorização dos responsáveis legais, foram realizados testes do bafômetro. O exame apontou que um adolescente de 16 anos havia ingerido bebida alcoólica. Um dos adultos também testou positivo para consumo de álcool.

O caso foi comunicado ao Conselho Tutelar, que deve adotar as medidas de proteção aos adolescentes. A ocorrência foi registrada como fornecimento de bebida alcoólica a criança ou adolescente e maus-tratos.

