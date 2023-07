Atrapalhado: Homem esfaqueia idoso em bar, tenta fugir e cai com carro em buraco

Homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante após esfaquear um idoso, de 74 anos, em um bar e cair com o carro em um buraco durante a fuga, na cidade de Nova Alvorada do Sul. O caso aconteceu durante a noite de quarta-feira (19).

De acordo com o site Alvorada Informa, vítima e autor estavam em um bar no mesmo bairro, quando houve o desentendimento. Em determinado momento, o autor acertou cerca de duas facadas no idoso, sendo uma nas costas e outra no peito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, socorrendo a vítima até o hospital da região. Apesar de estar consciente e orientado a hora que deu entrada na unidade de saúde, o estado de saúde dele foi considerado grave precisando ser transferido com urgência para Santa Casa de Campo Grande.

Depois de tentar assassinar o idoso, o autor tentou fugir, mas acabou caindo com o Volkswagen Gol em um buraco, aberto na pista. Ao ver a chegada da Polícia Civil, o homem confessou o crime, sendo preso em flagrante.

Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul, onde ficará a disposição da justiça.

Deixe seu Comentário

Leia Também