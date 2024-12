Atriz morre ao ser arrastada por onda enquanto fazia yoga

A atriz russa Kamilla Belyatskaya, de 24 anos, morreu na última sexta-feira (29) ao ser atingida por uma onda gigante enquanto praticava yoga na ilha de Koh Samui, na Tailândia.

O incidente aconteceu no ponto panorâmico Lad Ko, famoso por suas paisagens impressionantes e frequentemente mencionado por Kamilla em publicações online.

Turistas registraram os últimos momentos da jovem antes de ser levada por uma onda. Nas imagens, ela aparece posicionanda um tapete para yoga, quando a força do mar a arrasta. Seu corpo foi localizado no fim de semana, distante mais de um quilômetro do ponto onde desapareceu.

Segundo a imprensa britânica, Kamilla descrevia Koh Samui como “o melhor lugar na Terra” e referia-se ao ponto onde morreu como “a melhor coisa que já viu na vida”.

Um homem de identidade ainda desconhecida mergulhou para resgatar a atriz, porém, não teve sucesso, e também se perdeu no mar. As autoridades locais continuam as buscas usando motos aquáticas.

