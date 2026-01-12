Menu
Menu Busca segunda, 12 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov Camp Crescimento Cidades Jan26
Polícia

Atuação firme do Gaeco/MPMS gera 107 prisões e enfraquece finanças do crime organizado

O balanço de 2025 evidencia a atuação do Ministério Público Estadual no enfrentamento ao tráfico de drogas, à corrupção em prefeituras e a esquemas criminosos que envolvem até forças policiais

12 janeiro 2026 - 08h37Vinícius Santos
Sede do Gaeco - MPMS Sede do Gaeco - MPMS   (Reprodução/Investiga MS)

O balanço anual do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) sobre as ações desenvolvidas em 2025 revela resultados expressivos no enfrentamento ao crime organizado. 

De acordo com os dados oficiais, as operações conduzidas pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco/MPMS) resultaram em 107 prisões realizadas e no cumprimento de 370 mandados de busca e apreensão ao longo do ano.

As ações reforçam o papel estratégico do Gaeco/MPMS na segurança pública e no combate à criminalidade altamente estruturada, considerada de elevado impacto social. 

Segundo o Ministério Público, o grupo especializado deflagrou 11 operações originadas de investigações próprias, além de prestar apoio a Ministérios Públicos de outros estados, cumprindo a função de integração nacional na ofensiva contra organizações criminosas.

Conforme o balanço, as investigações atingiram diferentes modalidades criminosas, incluindo tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção, corrupção de agentes de segurança pública, crimes cibernéticos, milícias e exploração do jogo do bicho. A atuação foi marcada pelo uso intensivo de tecnologia e inteligência investigativa.

Um dos destaques foi o avanço tecnológico empregado nas apurações. A extração forense de dados a partir das apreensões realizadas pelo Gaeco alcançou 185 dispositivos informáticos, sendo 108 aparelhos celulares, garantindo a produção de provas consideradas cruciais para subsidiar decisões do Poder Judiciário. 

Também houve atuação robusta na vigilância telemática e telefônica, com o afastamento de sigilo de 362 contas em plataformas digitais e a interceptação de 294 linhas telefônicas, todas mediante autorização judicial.

O Gaeco/MPMS também prestou auxílio direto em 52 solicitações de apoio formuladas por outras forças públicas, fortalecendo a cooperação institucional e a integração no combate ao crime organizado.

Outro eixo central das ações, conforme esclarece o Ministério Público, foi a asfixia financeira das organizações criminosas, considerada um pilar estratégico para ir além do simples encarceramento de infratores. 

Como resultado direto dessa linha de atuação, o Gaeco/MPMS conseguiu indisponibilizar mais de R$ 10 milhões em recursos, entre veículos de luxo, imóveis e valores em espécie, enfraquecendo o poder logístico e operacional das facções.

As investigações também miraram a logística do tráfico de drogas e os esquemas de lavagem de dinheiro, especialmente aqueles realizados por meio de empresas de fachada e mecanismos cibernéticos. 

No campo do combate à corrupção, as ações alcançaram prefeituras e órgãos públicos do interior de MS, com apurações sobre fraudes em licitações e pagamento de propinas a agentes públicos para favorecer empresas em contratos de serviços essenciais.

Operações do Gaeco em 2025

- Operação Snow (2ª fase) – 15 de janeiro: repressão ao tráfico de drogas e à logística criminosa.

- Operação Ad Blocker – 28 de janeiro: combate à lavagem de dinheiro e crimes cibernéticos.

- Operação Malebolge – 18 de fevereiro: repressão à corrupção e desvios de recursos públicos.

- Operação Blindspot – 9 de julho: identificação de falhas em sistemas de segurança utilizados pelo crime.

- Operação Malebolge (2ª fase) – 24 de julho: continuidade das investigações na administração pública.

- Operação Blindspot (2ª fase) – 6 de agosto: nova ofensiva contra a rede logística de facções.

- Operação Spotless – 9 de setembro: apuração de ilícitos específicos por delegação do Procurador-Geral de Justiça.

- Operação Copertura – 1º de outubro: desarticulação de empresas de fachada.

- Operação Blindagem – 7 de novembro: reforço da repressão ao crime organizado em áreas estratégicas.

- Operação Successione (4ª fase) – 25 de novembro: investigação avançada sobre sucessão e comando de atividades ilícitas.

- Operação Fachada – 3 de dezembro: repressão a negócios usados para ocultação de bens e lavagem de capitais.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul destaca que o foco das ações permanece na asfixia financeira das organizações criminosas e no uso intensivo de tecnologia para desarticular esquemas de corrupção.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Ocorrência atendida pela PMMS - Foto: Ilustrativa
Polícia
Mulher é agredida em festa familiar no Itamaracá e precisa de atendimento na Santa Casa
Ação da PRF - Foto: Alvorada Informa
Polícia
PRF prende médica traficando "supermaconha" em Nova Alvorada do Sul
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Briga em conveniência termina com homem ferido em Campo Grande
Foto: MS Todo Dia
Polícia
Briga por aposta em jogo termina com homem morto em Costa Rica
Carreta fica parcialmente danificada
Polícia
Pane elétrica causa incêndio em carreta na MS-040 próximo a Santa Rita do Pardo
Foto: Polícia Militar de Rio Brilhante
Polícia
Agressor é preso após atacar esposa e filhos com faca em Rio Brilhante
Área dos Escoteiros do Clube Sesi
Polícia
Homem é baleado ao invadir e tentar atacar vigilante no Clube do Sesi
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Homem foragido morre após atirar contra policiais em Ponta Porã
Polícia
Homem foragido morre após atirar contra policiais em Ponta Porã
O motorista foi preso no local
Polícia
Caminhão é apreendido com quase 400kg de drogas em carga de borato em Corumbá

Mais Lidas

Motociclista foi flagrado pelas câmeras de segurança
Polícia
AGORA: Motociclista que abusou de criança no Coronel Antonino é preso pelo Choque
Caso aconteceu em dezembro.
Geral
Episódio com ambulante leva à formalização de TCO envolvendo o vereador Élio
Foto: Freepik
Polícia
Criança é atendida em UPA com sangramento vaginal após passar o dia com pai e o amigo
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans