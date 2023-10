Atualização cadastral e declaração do rebanho começa dia 1° de novembro em MS

Começa no dia 1° de novembro a atualização cadastral e declaração de rebanho dos produtores rurais com propriedades localizadas na região do Planalto e Pantanal Sul-Mato-Grossense. O prazo segue pelo mês todo, sendo finalizado no dia 30.

A ação, de acordo com a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), ajuda a desenvolver o compromisso com o o avanço do Status Sanitário do MS para Área livre de febre aftosa sem vacinação, além de dar garantias quanto ao controle sanitário dos rebanhos.

O diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold. destacou que esta atualização cadastral é feita em duas campanhas, nos meses de maio e agora em novembro. “Portanto a partir do dia 1° de novembro até o dia 30 o produtor tem que fazer a atualização do seu rebanho, em relação a mortes e nascimentos, para chegar na atualização completa do seu rebanho, além de outras espécies”, completou.

A declaração é obrigatória para criadores de bovinos e de outros animais como galinha, galinha-d'angola, ganso, marreco, pato, peru, ratitas, perdiz, aves não destinadas à produção de carne ou ovos (ornamentais/silvestres), codorna, suíno, caprino, ovino, equino, asinino, muar, abelha, bicho da seda e animais aquáticos.

Foi disponibilizado um telefone para retirar as dúvidas dos produtores por meio do 0800-647 67 13. A Iagro também colocou nas redes sociais um tutorial para realização do procedimento cadastral: https://youtu.be/6K5rjtz_l2w.

