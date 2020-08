Autointitulado “rockeiro cristão”, é investigado por assediar menores

Um homem, que se autointitulado “rockeiro cristão”, é investigado pela Polícia Civil de Campo Grande, por suspeita de assédio contra adolescentes. A mãe de uma das meninas procurou a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) e registrou boletim de ocorrência.

Segundo a mulher, a filha tem 17 anos e vem sendo importunada pelo homem. Ele teve acesso ao número de telefone da jovem e passou a enviar mensagens de caráter sexual. Mesmo depois que a menina o bloqueou, ele continuou mantendo contato, sempre com números diferentes, para dificultar o rastreamento.

Nas mensagens anexadas no boletim de ocorrência, o suspeito tenta marcar um encontro com a garota. “Por favor, realize meu sonho com você. Só uma vez e eu te deixo em paz. Vamos fazer assim, a gente se encontra e você só rebola no meu colo”, disse

Na conversa, a menina lembrou que havia bloqueado ele e se mostrou assustada. “Você de novo. Não quero”, repete a jovem. A adolescente chegou a postar prints das conversas nas redes. Ela e a mãe descobriram que outras meninas têm sido alvo da mesma conduta, motivo pelo qual decidiram levar a denúncia adiante.

Recentemente, a DEPCA indiciou 40 vezes o mesmo homem por usar a internet para assediar garotas e exigir fotos delas nuas.

