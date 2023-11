Autor de assassinato é baleado horas após o crime em Três Lagoas

Saiba Mais Polícia Possível dívida causa confusão e homem morre com 20 facadas em Três Lagoas

Acusado de ter assassinado Valquírio Ferracini Neto, 33 anos com pelo menos 20 facadas na manhã de sábado (25) no São João em Três Lagoas, o suspeito, identificado como Danilo Henrique Caboclo Simões, 27 anos foi alvejado à tiros horas depois do crime, no Santa Terezinha.

De acordo com informações da Rádio Caçula, a vítima foi atingida por disparos feitos de uma pessoa, que estava em um VW Up prata, na Rua Plínio Alarcon e fugiu em seguida, não sendo localizado.

A Rádio Patrulha e a Força Tática da Polícia Militar, foram até o Hospital Auxiliadora, onde encontraram a vítima sendo desembarcada da ambulância do Samu, ao ser questionado sobre a motivação de ser alvo de uma tentativa de homicídio, Danilo Henrique Caboclo Simões, teria confessado aos militares que durante a manhã de sábado, teria esfaqueado e matado Valquírio Ferracini Neto, após um desentendimento por dívidas relacionadas à drogas. Para Danilo o suposto autor dos disparos, seria alguém do bairro São João querendo vingar a morte de Valquírio.

De posse da placa do veículo utilizado durante a tentativade homicídiode Danilo, os militares foram até a residência de um primo de Valquírio, mas ninguém foi encontrado. Posteriormente o primo de Valquírio e dono do veículo utilizado no crime, ligou para a Polícia Militar informando que o carro estaria emprestado ao irmão de Valquírio, que teria pego emprestado para adquirir roupas, para o irmão morto ser velado e desde então não atendia mais o celular.

Danilo possui uma longa ficha policial, possuíndo passagens por tráfico, porte de drogas, além de furto e roubo, ele deu entrada com várias perfurações e foi levado a emergência do Hospital Auxiliadora e ficará sob escolta policial até alta médica e posteriormente será levado para à 3ª Delegacia de Polícia Civil, onde prestará esclarecimentos sobre o crime de assassinato cometido por ele contra Valquírio Ferracini.

