Autor de assassinato em Rondônia é preso na Capital

Homem, de 26 anos, foi preso durante a manhã desta sexta-feira (20), no Jardim Centenário, em Campo Grande. Ele é condenado por assassinato e estaria foragido.

Conforme as informações policiais, o homem foi condenado a 22 anos de reclusão por homicídio qualificado e associação criminosa, na 1ª Vara do Tribunal do Júri da comarca de Porto Velho, estado de Rondônia.

O crime que originou a condenação ocorreu em janeiro de 2018, em uma das celas da Colônia Agrícola Enio Pinheiro, município de Porto Velho. O preso será encaminhado ao sistema penitenciário.

