Autor de estupro de vulnerável é preso em Corumbá

A ação da polícia é um importante passo no combate a crimes de natureza tão grave, que vitimam os mais vulneráveis da sociedade.

O autor foi encaminhado ao Distrito Policial para as providências cabíveis e será posteriormente transferido para o Estabelecimento Penal de Corumbá para cumprimento da pena.

A operação, batizada de “Ártemis”, visa combater crimes sexuais contra crianças e adolescentes e cumprir mandados de prisão expedidos pela justiça de Corumbá. A escolha do nome se deve a sua referência à deusa da mitologia grega, conhecida por proteger as crianças e adolescentes.