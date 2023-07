Autor de estupro em Nova Alvorada do Sul é preso, oito anos após o crime

Na tarde de ontem (26), um homem de 30 anos, foi preso no bairro Santo Eugênio acusado de estupro de vulnerável, ocorrido em 2015, em Nova Alvorada do Sul, distante aproximadamente 116 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações, foi expedido mandado de prisão pela delegacia de Nova Alvorada do Sul, momento em que o GOI (Grupo de Operações e Investigações), foi informado que o autor poderia estar em Campo Grande, uma equipe iniciou buscas e conseguiu prender o suspeito.

Assim que capturado, o homem foi levado para a Depac Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada).

