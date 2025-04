Autor de feminicídio tentou atacar policial do Choque antes de ser morto em confronto

Wilton de Jesus Costa, de 36 anos, conhecido como 'Bill', morreu ao tentar atacar um policial do Batalhão de Choque da Polícia Militar armado com uma faca. O caso aconteceu durante a noite de sexta-feira (18), na região de Anhandui, em Campo Grande.

Conforme o registro policial, Wilton estava sendo procurado por matar a companheira Ivone Barbosa da Costa Nantes, de 41 anos, com facadas na nuca durante uma briga por ciúmes no Assentamento Nazaré, localizado na zona rural de Sidrolândia.

Durante as buscas, as equipes do Choque receberam a informação de que o homem poderia estar escondido na região da BR-163, após distrito de Anhanduí. Diante dos fatos, os policiais foram até o local, onde moradores contaram ter visto o homem andando pelas estradas vicinais.

Os policiais passaram a fazer patrulhamento pelas regiões dos assentamentos de Anhandui e Sidrolândia. Em uma das ruas, Wilton foi visto e correu para se esconder em uma região de mata. Ao sair do mato, ele tentou atacar um policial, já que estava armado com uma faca.

Para conter a injusta agressão, os policiais precisaram realizar um disparo de arma de fogo, desarmando o homem. Por ainda estar com vida, ele foi socorrido e levado até a USF de Anhandui. No entanto, devido ao feriado, a unidade estava fechada, e ele teve que ser levado até a cidade de Campo Grande, onde recebeu atendimento no UPA do bairro Moreninhas. Posteriormente, foi constatado o óbito pelo médico de plantão.

O local foi preservado para perícia, que realizou todos os procedimentos necessários.

Segundo a corporação, Wilton era autor de feminicídio ocorrido na cidade de Indiaporã, localizada no interior de São Paulo.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também