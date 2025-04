Autor de furtos em série é preso após análise de câmeras de segurança em Campo Grande

Um homem, de 24 anos, foi preso nesta segunda-feira (28), em Campo Grande, pela Polícia Civil, por intermédio do Grupo de Operações e Investigações (GOI).

Conforme as informações policiais, por volta das 11h, os policiais civis prenderam o homem em flagrante, por suspeita de praticar diversos furtos na região do bairro Cabreúva. Após denúncias e análise de imagens de câmeras de monitoramento, a equipe conseguiu identificar o autor, que foi localizado em uma pousada no bairro Amambaí.

No local, foram encontrados diversos objetos furtados. O indivíduo foi encaminhado à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado) Cepol, onde permanece à disposição da Justiça.

