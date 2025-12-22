Menu
Autor de homicídio em Anhanduí se entrega a polícia 8 meses após o crime

O corpo da vítima foi encontrado em um córrego próximo à BR-163

22 dezembro 2025 - 12h51Brenda Assis
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registradoDepac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado   (Luiz Vinicius)

O homicídio de um homem na zona rural do distrito de Anhanduí, teve desfecho nesta segunda-feira (21), quando o autor do crime se apresentou espontaneamente à Polícia Civil.

Conforme as informações policiais, o corpo da vítima foi encontrado em 12 de abril de 2025, às margens de um córrego próximo à BR-163. Segundo relatos, no dia anterior ao desaparecimento, ele estava no local com dois conhecidos, após consumo de bebida alcoólica. No entanto, apenas um deles retornou para casa, enquanto o outro passou a apresentar comportamento suspeito e desapareceu.

Após dois dias de buscas feitas por familiares, Guarda Municipal e Polícia Militar, o corpo foi localizado no mesmo ponto onde o grupo havia se reunido. Objetos recolhidos no local podem ter relação com o crime.

Depois de oito meses, o suspeito se apresentou à DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) CEPOL e confessou a autoria do crime. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva, que foi decretada pelo Poder Judiciário no mesmo dia. O homem foi recolhido ao sistema prisional.

A investigação segue para apurar as circunstâncias do homicídio.

