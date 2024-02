Polícia prende homem que esfaqueou adolescente em 2022

Hoje (19), a Polícia Civil cumpriu um Mandado de Busca e Apreensão contra o autor de um homicídio tentado, que aconteceu em julho de 2022, em Eldorado, município do Mato Grosso do Sul. Na época, o acusado tinha 19 anos.

O homem esfaqueou um rapaz de 16 anos em um bar, localizado na Rua Santa Terezinha, do bairro Novo Eldorado. O jovem foi socorrido, e encaminhado para um hospital em Naviraí-MS.

O caso foi tratado como homícidio tentado, e investigado pela Polícia Civil. A prisão foi expedida pela Vara Única da Comarca de Eldorado-MS. O autor foi localizado pela Serviço de Investigaçãos Gerais da Delegacia de Eldorado (SIG).

