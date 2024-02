Autor de tentativa de homicídio contra policial, morre em confronto no Aero Rancho

Procurado pelo batalhão do Choque e do Bope da Polícia Militar após atropelar um policial na BR-262 na última quinta-feira (1°), ocriminoso morreu em confronto na madrugada deste sábado (3), na rua cajazeira, no Aero Rancho.

Segundo informações do Batalhão de Choque, na data do crime, o autor conduzindo uma caminhonete, ultrapassou uma barreira em Dois Irmãos do Burito e atropelou o policial militar que está internado com diversas fraturas.

Mais tarde, o veículo usado no crime foi encontrado em Terenos. Assimfoi deflagrada operação em conjunto das unidades da Polícia Militar, por meio do Bope, Choque e Polícia de Terenos para localizar o autor dos fatos.

Ele foi encontrado no Aero Rancho onde ocorreu a troca de tiros. A ocorrência ainda está em andamento.

De acordo com o Sigo Estatísticas, essa é a 7° morte por intervenção de agente do Estado, ocorrida em 2024.

