Autor de tentativa de latrocínio no Bairro Santa Carmélia é preso se escondendo em mata

Um homem, de 36 anos, foi preso por tentativa de latrocínio no bairro Santa Carmélia, em Campo Grande. A prisão foi realizada pela DHPP (Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa), nesta quarta-feira (27).

Conforme as informações policiais, a investigação teve início após a notícia de que um homem, de 38 anos, havia dado entrada na Santa Casa em estado grave, após ter sido agredido. Inicialmente, o caso foi registrado como tentativa de homicídio devido à falta de informações precisas sobre o ocorrido.

Com o avanço das investigações, os policiais da DHPP receberam uma denúncia anônima indicando a identidade do autor do crime. Durante apurações na unidade hospitalar, a vítima, que recuperou a consciência, confirmou a autoria da agressão e relatou que o crime ocorreu durante a subtração de um entorpecente que portava.

Diante das novas informações, a equipe policial realizou buscas e localizou o suspeito em uma região de mata, onde ele foi encontrado dormindo. O homem foi abordado e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à sede da DHPP, onde foi autuado em flagrante por latrocínio tentado.

O preso será submetido à audiência de custódia, na qual a Justiça determinará se ele responderá ao processo em liberdade ou permanecerá preso.

