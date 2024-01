Autor de um assassinato, 'Tucano Narizinho" foge da cadeia e é encontrado na Cohab

Durante patrulhamento preventivo do Grupamento Especializado de Motopatrulhamento (Gemop), realizado na sexta-feira (5), um homem foi visto sentado no banco em frente a Praça da Cohab na rua Pedro Paulo Soares de Oliveira no Núcleo Habitacional Universitárias, e quando viu a guarnição, saiu do local "voado".

No entanto, não rápido o suficiente, os agentes viram na cintura do indivíduo, um volume "anormal" e deicidiram abordá-lo, durante a checagem para constatar se havia registros no nome do rapaz, ele foi identificado como Weliton Aparecido da Silva Souza e tinha um mandado de prisão em aberto desde junho de 2023.

Weliton estava preso por uma tentativa de homicídio ocorrida em 2014, quando ele tinha 18 anos. na ocasião ele tentou matar a tiros um rival de 19 anos no Bairro Mário Covas, em Campo Grande.

Além de acertar a vítima com um tiro nas nádegas, Welinton também deu uma coronhada no rival e foi preso momentos depois.

No entanto, ele fugiu do sistema carcerário em junho do ano passado, mas foi encontrado ontem e apresentado a autoridade policial. Ele cumpre mais de 8 anos de prisão além de responder por outros processos.

