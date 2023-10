Autores de furto são presos pelo Choque no Santo Eugenio

Dois homens, de 34 e 35 anos, foram presos pelo Batalhão de Choque durante a noite de quarta-feira (18), na região da Vila Santo Eugenio, em Campo Grande. Eles estavam em um veículo furtado para cometer crimes quando foram abordados.

Conforme as informações policiais, as equipes faziam rondas pelo bairro quando avistaram dois homens em um Chevrolet Celta furtado. Ao fazer a abordagem, foi descoberto que um deles estava evadido do sistema prisional.

Durante vistoria no veículo, foi encontrado um notebook. Quando questionados, os homens confirmaram ter furtado o veículo e uma residência, de onde o aparelho, uma televisão, 10 frascos de perfume e outros pequenos objetos teriam sido levados. Porém, eles se negaram a colaborar com informações que pudessem levar a equipe aos outros objetos subtraídos.

Diante da situação os homens foram presos em flagrante, sendo levados para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde o caso foi registrado.

