O auxiliar de enfermagem, Kleberson Trevisan Pires, de 42 anos, morreu dias depois de descobrir uma pancreatite e dias depois sofrer uma parada cardiorrespiratória. Ele estava internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital da Vida, e faleceu na noite de quinta-feira (6).

Conforme o site Dourados News, Kleberson era servidor de carreira da prefeitura com passagens em vários serviços, um deles o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Durante o período internado, pessoas próximas a Kleberson realizaram correntes de oração se reunindo inclusive em frente ao Hospital da Vida.

Nas redes sociais, o prefeito Marçal Filho (PSDB) lamentou o óbito, alegando que a perda é irreparável, porém, deixando legado de compaixão e profissionalismo.

"Hoje nos despedimos do @klebersontrevisan, um ser humano incrível. Seu compromisso, cuidado com o próximo e sua disposição em servir foram inspiradores. Foi um privilégio trabalhar ao seu lado e testemunhar sua dedicação. Sua perda é irreparável, mas seu legado de compaixão e profissionalismo continuará a nos guiar. Que suas ações e memórias permaneçam vivas em nossos corações. Deixo aqui a nossa última imagem juntos, da segunda-feira, agradecendo por vestir, literalmente, a camisa para me ajudar nessa missão de cuidar da nossa Dourados".

O velório do auxiliar de enfermagem acontece nesta sexta-feira no Complexo do Pax Primavera, na Avenida Weimar Gonçalves Torres, 4838, na Vila São Francisco, com sepultamento previsto para 15h.

