Auxiliar de marceneiro é alvo de 11 tiros em tentativa de execução no Jd. Aeroporto

Auxiliar de marceneiro, de 44 anos, sofreu uma tentativa de execução no final da noite deste sábado (21), no Jardim Aeroporto, em Campo Grande. Ele foi ferido com pelo menos quatro disparos, que acertaram o tórax e a perna direita.

As informações que constam no boletim de ocorrência, apontam que um motoentregador teria visualizado o momento em que dois homens em um Volkswagen Fox, de cor preta, chegaram próximo à vítima, na Avenida Vanderlei Pavão, e iniciaram os disparos.

Após o ato criminoso, ambos fugiram do local. O carro foi encontrado posteriormente incendiado em uma rua do Portal Caiobá, bem distante do local em que aconteceu a tentativa de execução.

O homem foi socorrido por populares até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Vila Almeida, com uma bala alojada, que foi retirada e entregue para uma equipe do Batalhão de Choque.

No local dos fatos, foram encontradas 11 cápsulas deflagradas, 1 munição percutida e não deflagrada, além de um projétil.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também atuaram na ocorrência e o registro foi feito como tentativa de homicídio qualificado.

