Auxiliar de produção morador do Aero Rancho está desaparecido há 4 dias

O auxiliar de produção Aueliton Gonçaves Cardoso de 29 anos está desaparecido desde a última terça-feira (13), após brigar com o colega com quem divide a moradia no bairro Aero Rancho.

A amiga dele, Ronilda Oliveira, afirma que Aueliton nunca tinha desaparecido antes, e se preocupa com o rapaz que já perdeu os documentos e é viciado em bebida alcóolica. “Ele nunca foi de sumir assim, porque ele não tem família, ele não é uma pessoa ruim. Ele sumiu de uma forma muita esquisita”.

Conforme Ronilda, a irmã de Aueliton irá registrar um boletim de ocorrência pelo desaparecimento, “preso ele não está, porque confirmei com as delegacias”, alega.

Quem tiver qualquer informação ou ver Aueliton pode entrar em contato por WhatsApp pelo número (67) 99160-8679 ou ligação no (67) 99344-3998

Aueliton não está com o celular e com nenhum documento no momento e atualmente está se medicando contra o vício em bebidas.

