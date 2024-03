Auxiliar de serviÃ§os gerais morre ao receber choque em obra de escola em Terenos

O auxiliar de serviços gerais Dario Canteiro Reis, de 37 anos, morreu no final da tarde desta quarta-feira (13) após receber uma descarga elétrica enquanto atuava na reforma de uma escola agrícola na região do Ponte do Grego, em Terenos.

Conforme as informações apuradas pelo JD1 Notícias, o trabalhador estava atuando diretamente na manutenção da fiação elétrica, quando recebeu o choque.

O local está passando por reforma e Dario foi um dos trabalhadores contratados para atuar na obra e principalmente na área de fiação elétrica.

Após receber a descarga elétrica, o homem caiu no chão e não teve tempo de ser socorrido. Ele faleceu em meio aos entulhos da unidade escolar.

A Polícia Científica e a Polícia Civil estiveram no local levantando todas as informações possíveis em relação ao caso para iniciar a investigação e o que levou a causa da morte de Dario.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Delegacia de Polícia Civil de Terenos.

