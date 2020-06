Avião brasileiro cai no Paraguai e uma pessoa é encontrada carbonizada

Gabriel Neves com informações do "MS em Foco"

Uma pessoa morreu queimada na queda e explosão da aeronave de pequeno porte brasileira, na noite desta terça-feira (23), em Bahía Negra no Paraguai.

De acordo com o site MS em Foco, o acidente foi comunicado por um funcionário da propriedade onde a aeronave caiu. Policiais paraguaios e o procurador-geral adjunto Andrea Suárez foram até o local.

As autoridades constataram que o avião está completamente queimado, além de um corpo humano totalmente carbonizado.

Inicialmente, as autoridades do Paraguai informaram que a aeronave não transportava passageiros ou carga, pois apenas um corpo foi encontrado e com um único assento que corresponderia ao piloto do avião.

Uma constatação inicial, é que a aeronave possui dois registros brasileiros, um registro aponta como proprietário e operador, Boris Alecsander Makowick-ME, do Estado da Bahia.

O outro, em nome de Remi David Cassini Neto, como proprietário e operador da aeronave.

Deixe seu Comentário

Leia Também