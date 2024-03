Um avião carregado com quase meia tonelada de cocaína caiu na fronteira entre o Brasil e o Parque Nacional Noel Kempff Mercado, no departamento de Santa Cruz, Bolívia, durante a terça-feira (19). Não existem informações de presos ou feridos no acidente.

A aeronave teria caído no município brasileiro de Vila Bela da Santíssima Trindade, no Mato Grosso. As autoridades foram informadas depois de uma denúncia anônima na Polícia Militar do estado.

Durante a inspeção no interior da aeronave, foram encontrados 465 kg de pasta base de cocaína, distribuídos em 450 pacotes tipo tijolo. Além disso, haviam ainda 15 pacotes com outros entorpecentes.

A aeronave sofreu danos materiais e foi removida do local rapidamente devido ao risco de incêndio pelo combustível derramado. Em seguida, foi levada para a prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade até que encaminhada à Polícia Federal na cidade de Cáceres.

Ontem, uma quadrilha de traficantes composta por seis pessoas foi desarticulada, supostamente traficando substâncias controladas da Bolívia para o Brasil e responsável por esconder meia tonelada de drogas no solo.

Com as drogas encontradas na aeronave e a descoberta do fim de semana, já são 923 kg de cocaína apreendidos, em menos de cinco dias na fronteira do Brasil com uma área protegida de Santa Cruz.

