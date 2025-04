Avião com três pessoas a bordo sai da pista durante decolagem em Paraíso das Águas

Uma aeronave de pequeno porte com três pessoas a bordo saiu da pista e foi parar na vegetação na Fazendo Mimoso em Paraíso das Águas. Uma equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), da Força Aérea Brasileira, esteve no local na manhã desta sexta-feira (18) para dar início aos trabalhos de perícia.

A pista de pouso é particular e utilizada frequentemente por aeronaves agrícolas e de transporte de pequeno porte. Conforme o site BNC, ninguém ficou ferido.

Agentes do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, também participaram da ação para levantar possíveis irregularidades, além de reforçar a colaboração com os trabalhos técnicos.

O laudo técnico do CENIPA deverá apontar se houve falha mecânica, erro humano ou outros fatores que possam ter contribuído para o incidente.

Até o momento, não há previsão para a liberação da aeronave ou da pista para novas operações

