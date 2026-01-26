Menu
Polícia

Avião explode ao cair em pista do Paraguai; caso é investigado

Foram encontrados índicio de narcotráfico

26 janeiro 2026 - 13h53

Um avião de pequeno porte caiu e explodiu no Parque Nacional Paso Bravo, na região de Concepción, no Paraguai, a cerca de 200 quilômetros da fronteira com o Brasil. A aeronave foi localizada por agentes de inteligência da Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), com apoio da Força Aérea Paraguaia e do Comando de Operações de Defesa Interna (Codi).

Segundo a Senad, o avião, um Cessna 210, emitiu um sinal de emergência de impacto antes de desaparecer. A aeronave tinha plano de voo registrado na Bolívia. Após buscas na área de mata, os destroços foram encontrados a cerca de 700 metros de uma pista de pouso clandestina.

Durante a operação, os agentes localizaram ainda 28 tambores de combustível de aviação distribuídos em dois acampamentos improvisados próximos à pista ilegal. Entre os destroços carbonizados do avião, foram encontradas notas de US$ 100 queimadas.

De acordo com as autoridades paraguaias, as evidências indicam que a aeronave e os materiais encontrados seriam utilizados por organizações de narcotráfico que atuam na região. O Parque Nacional Paso Bravo é apontado como área usada com frequência para operações ilegais devido ao difícil acesso.

O caso está sob investigação do Ministério Público do Paraguai. Até a última atualização desta reportagem, não havia informações sobre vítimas.

