Avião monomotor cai em fazenda do Pantanal e quatro ficam feridos

Quatro pessoas foram socorridas depois que um avião monomotor caiu na região da Fazenda Riozinho, em Paiaguás, Pantanal de Corumbá. O acidente aconteceu durante a tarde de quinta-feira (15).

Conforme as informações do 3º Grupamento do Corpo de Bombeiros, um helicóptero do Exército realizou o resgate, encaminhando as vítimas direto para Campo Grande, pousando no 3º Batalhão de Aviação do Exército.

As unidades de resgate do Corpo de Bombeiros foram deslocadas até o local, prestando apoio na ocorrência e encaminhando as vítimas até o Hospital da Unimed na Capital.

O site do interior, Folha MS, apurou que as vítimas teriam sido socorridas por funcionários de uma fazenda da regão até a chegada da equipe de resgate.

