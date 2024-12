Avião perde força durante decolagem e capota em fazenda de Miranda

Sarah Chaves, com informações do O Pantaneiro atualizado em 28/12/2024 às 08h30

Um avião capotou durante a tentativa de decolagem na região da fazenda Estância Miranda, no município de Miranda na tarde de ontem (27). Três pessoas ocupavam a aeronave no momento do acidente.

O piloto, identificado pelas iniciais W.S.M, de 65 anos, sofreu um hematoma subgaleal na cabeça. Já a passageira, S.G.A, de 55 anos, relatou dores na região torácica. O terceiro ocupante da aeronave escapou ileso.

De acordo com informações repassadas pelo gerente da fazenda, o avião capotou durante uma tentativa de decolagem. O Corpo de Bombeiros foi acionada por volta das 12h, mas devido a dificuldades para acessar o local do acidente, a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) deslocou um helicóptero para resgatar as vítimas.

As vítimas foram levadas para a base da Polícia Militar Ambiental (PMA) de Miranda, onde ambulâncias do Corpo de Bombeiros e do hospital local aguardavam para realizar o transporte ao hospital. O piloto e a passageira foram transferidos para Campo Grande para a realização de exames mais detalhados.

As causas do acidente ainda não foram divulgadas e as circunstâncias que levaram à capotagem da aeronave durante a decolagem são investigadas.

