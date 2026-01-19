Avô aproveitava ausência de mãe para estuprar a neta em Guia Lopes da Laguna

Idoso, de 74 anos, foi preso em razão do cumprimento de mandado de prisão preventiva nesta segunda-feira, dia 19, em Guia Lopes da Laguna. Ele era acusado de cometer estupro de maneira reiterada entre os anos de 2013 e 2019, quando a neta tinha 4 e 11 anos.

O familiar se aproveitava da ausência da mãe da vítima, que estava trabalhando, para cometer os atos libidinosos, principalmente quando a menor retornava da escola e permanecia sob seus cuidados.

Segundo a Polícia Civil, ele também se aproveitava da relação de parentesco e da convivência para praticar os abusos, ameaçando a vítima para garantir o silêncio.

Diante da gravidade dos fatos, da reiteração da conduta criminosa e da necessidade de garantir a proteção de outras crianças que também residiam próximas ao investigado, todas de seu núcleo familiar imediato, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do investigado, medida deferida pelo Poder Judiciário e cumprida na data de hoje.

A prisão foi cumprida sem intercorrências pela equipe da Delegacia de Polícia de Guia Lopes da Laguna, com apoio operacional da 1ª Delegacia de Polícia de Jardim.

As investigações prosseguem em sigilo na Delegacia de Polícia Civil de Guia Lopes da Laguna.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também